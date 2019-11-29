312 مليار جنيه استثمارات متوقعة في قطاع الجلود والأحذية نهاية 2020

«المجلس التصديرى» يستهدف زيادة الصادرات 35% لتسجل 164 مليون دولار



يستهدف المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية زيادة استثمارات القطاع خلال 2020 بنسبة 4% لتصل 312 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه عام 2018، وفقا لاستراتيجية المجلس خلال 5 سنوات لتنمية وتطوير القطاع.



وبحسب تقرير للمجلس حصلت «الشروق» على نسخة منه، من المتوقع زيادة هذه الاستثمارات 2% بنهاية 2019 لتسجل 306 مليارات جنيه، و14% فى 2022 لتسجل 338 مليارا، و19% لتبلغ 361 مليارا فى 2023.



ويستهدف المجلس نمو صادرات القطاع 35% فى 2020 لتصل إلى 164 مليون دولار مقارنة بنحو 105 ملايين فى 2018، ومتوقع بنهاية 2019 تحقيق 131 مليون دولار، ترتفع إلى 288 مليونا بنهاية 2022، و403 ملايين آخر 2023.



وتسعى الاستراتيجية لزيادة حجم العمالة لتصل إلى 187 ألف عامل خلال عام 2020، مقارنة بنحو 170 ألف عامل حاليا، ويوجد بالقطاع نحو 18 ألف منشأة.



ووفقا للتقرير تراجعت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى، بنحو 21.9% لتسجل 62.9 مليون دولار، مقابل 80.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأوضح التقرير أن صادرات القطاع ارتفعت خلال سبتمبر الماضى، بنحو 15.2% لتصل إلى 6.02 مليون دولار مقابل 5.23 مليون دولار فى سبتمبر 2018.



واستحوذت الجلود على 93.9% من صادرات القطاع خلال 9 شهور لتسجل 52.1 مليون دولار، فيما استحوذت المصنوعات والملابس الجلدية على نسبة 0.83% بنحو 523.169 ألف دولار، واستحوذت الأحذية والفوندى على نحو 5.24% من صادرات القطاع عند 3.301 مليون دولار.



وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للقطاع احتلت إيطاليا المرتبة الأولى، بنحو 2.653 مليون دولار، ثم تايوان بما قيمته 189.134 ألف دولار، والأردن بنحو 145.311 ألف، وجاءت اليمن فى المرتبة الرابعة بنحو 111.730 ألف دولار، وكينيا بـ86.428 ألف.



وبلغت قيمة واردات مصر من منتجات القطاع نحو 173.315 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019؛ حيث تم استيراد 37.693 ألف طن جلود ومصنوعات وملابس جلدية وأحذية.



واستحوذت 5 مناطق على 89.3% من واردات مصر من الجلود خلال نفس الفترة بقيمة 19.768 مليون دولار وبحجم 7136 طنا، يأتى على رأسها المناطق الحرة داخل مصر بحجم 3701 طن بقيمة 12.404 مليون دولار، ثم سلوفينيا بنحو 2725 طنا بقيمة 5.273 مليون دولار.



واحتلت إيطاليا المركز الثالث ضمن الدول الموردة للجلود لمصر بنحو 228 طنا بقيمة مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019، تليها إسبانيا بنحو 119 طنا بقيمة 565.305 ألف دولار، ثم ليبيا بنحو 363 طنا بقيمة 525.12 ألف دولار.



وأشار التقرير إلى استيراد أحذية ومصنوعات وملابس جلدية بقيمة 151.173 مليون دولار وبكمية 29.273 ألف طن خلال الفترة نفسها، منوها بأن قيمة واردات مصر من المصنوعات والملابس الجلدية بلغت 48.264 مليون دولار بنحو 6.879 مليون قطعة بتراجع 65.5%، ومن الأحذية والفوندى نحو 102.909 مليون دولار بنحو 16.287 مليون زوج بتراجع 32.5%.



واستحوذت 5 دول على 88.4% من واردات مصر من الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية خلال الـ 9 أشهر بقيمة 133.703 مليون دولار، يأتى على رأسها الصين بحجم 27.755 ألف طن بواقع 6.466 مليون قطعة، و14.103 مليون زوج بقيمة 109.926 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 342 طنا بواقع 15.334 ألف قطعة، و305.392 ألف زوج بقيمة 9.174 مليون دولار.



واحتلت فيتنام المركز الثالث ضمن الدول الموردة للأحذية والمنتجات والملابس الجلدية لمصر بنحو 115 طن بواقع 27.732 ألف قطعة، و409.922 ألف زوج بقيمة 7.334 مليون دولار، تليها تركيا بنحو 300 طن بواقع 10.79 ألف قطعة، و262.198 ألف زوج بقيمة 4.08 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو طن واحد بواقع 1098 قطعة، و55.324 ألف زوج بقيمة 3.189 مليون دولار.