الصين توقع 10 مذكرات تفاهم مع 5 دول في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة توقيع 10 مذكرات تفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية مع عدد من دول المحيط الهادئ.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الصين وقعت مذكرات التفاهم مع دول ساموا وتونجا وفانواتو وميكرونزيا وفيجي بهدف تعزيز التعاون بين الصين وهذه الدول في مجالات عديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" العشر، وست دول أخرى في المنطقة العام المقبل، باسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" و تضم مجموعة من الدول تمثل معا حوالي ثلث إجمالي التجارة العالمية ونحو نصف سكان العالم.

كانت اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي اقترحتها الصين اكتسبت قوة دفع بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، والتي تضم 12 دولة آسيوية وأمريكية.

يذكر أن "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" تضم دول "آسيان" العشر والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.