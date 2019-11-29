«سيل سي» ترفض عرضا للاستحواذ عليها من «تليكوم» للاتصالات في جنوب أفريقيا

رفضت شركة "سيل سي" لشبكات المحمول عرض استحواذ من شركة "تليكوم" للاتصالات في جنوب أفريقيا.

وذكرت "تليكوم" اليوم الجمعة أنها تلقت رسالة مكتوبة من مجلس إدارة "سيل سي" برفض اقتراح الاستحواذ غير الملزم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن "سيل سي" تفضل التعامل مع شركة "بوفيت"، وهي شركة استثمار محلية.

وقالت "تليكوم" في بيان إن مجلس إدارتها مازال يعتقد أن العرض الذي قدمته للاستحواذ على "سيل سي" كان سيعود بفائدة كبيرة على جميع المساهمين، وبينهم مساهمو "تليكوم".

وذكرت "بلومبرج" أن "تليكوم"، التي كانت تحتكر خدمات التليفون الأرضي في جنوب أفريقيا في السابق، كانت تهدف إلى الاستحواذ على "سيل سي" التي تعتبر ثالث أكبر شركة لشبكات المحمول في البلاد بغرض تعزيز خدماتها وقدراتها التنافسية مع الفاعلين الكبار في سوق الاتصالات، مثل مجموعة "فودافون".