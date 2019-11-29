زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا الشهر الماضي

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أعلن مكتب الاحصاء التركي اليوم الجمعة اتساع نطاق عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 808ر1 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات التركية بنسبة سنوية بلغت 1ر0% فيما زادت الواردات بنسبة 8 بالمئة.

ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت الصادرات بنسبة 5ر0%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر3% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

وعلى أساس التغيرات في عدد أيام العمل، تظل الصادرات ثابتة بدون تغيير، فيما ترتفع الواردات بنسبة 5ر9% مقارنة بالعام الماضي.