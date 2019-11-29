الكرملين يرجح إمكانية اجتماع بوتين مع ميركل خلال قمة «نورماندي» الشهر المُقبل

رجح المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إمكانية عقد اجتماع منفصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة رباعية نورماندي المُقرر عقدها في الـ9 من ديسمبر المُقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال بيسكوف - ردًا على سؤال عما إذا كان ممكنًا أن يجتمع الرئيس الروسي بميركل في باريس وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "بالنسبة للاجتماعات.. فالرؤساء الأربعة سيلتقون في باريس في الـ9 من ديسمبر المُقبل؛ لإجراء مباحثات بشأن أهم القضايا المُلحة على الصعيد الثنائي".



يُشار إلى أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، بشمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا تسوية الوضع في أوكرانيا.