رئيس بعثة الزمالك: نسعى لتشريف مصر أمام مازيمبي

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أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه مازيمبي عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عضو مجلس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "الكل مركز جدًا في المباراة يوجد تحفيز من مجلس الإدارة، ومرتضى منصور يتواصل معنا كل يوم".

وأضاف: "نتطلع لنتيجة إيجابية، مشرفة لمصر، الفريق جاهز للمباراة بشكل كبير".

وأوضح: "وافقنا على السفر إلى أديس أبابا والمبيت ليلة لتفادي الإرهاق، لأنه ميتشو الأكثر دراية بالحالة البدنية للفريق".

وتابع: "تدربنا مرة في إثيوبيا وسنتدرب مرتين على ملعب المباراة التي ستقام الساعة 3 عصرا يوم السبت".