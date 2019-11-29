النجم الساحلي يحذر جماهيره قبل مواجهة الأهلي

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وجهت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي تحذيرًا لجماهير الفريق قبل مواجهة الأهلي اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على النجم الساحلي في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة.

وناشدت إدارة النجم الساحلي جماهير الفريق عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي بعدم استخدام الشماريخ في المدرجات نظرًا لما يترتب على ذلك من عقوبات رادعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال النجم الساحلي التونسي في بيان له أمس: "نطلب من جمهورنا عدم استخدام الشماريخ ومختلف أنواع الألعاب النارية الأخرى لأن اللوائح الجديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمنع استخدامها".

وأضاف: "ينتج عن إشعال أي نوع من الشماريخ إلى إيقاف المباراة في مرة أولى ثم الإيقاف النهائي للقاء في المرة الثانية مع تسليط غرامة مالية كبيرة على الفريق".

يذكر أن الأهلي والنجم الساحلي يتواجدان في المجموعة الثانية مع الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.