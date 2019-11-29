مجلس الولايات الألماني يصادق على قانون لقواعد حماية المناخ

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صادق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، على قانون للقواعد المستقبلية لحماية المناخ في ألمانيا.

وينص القانون، الذي طرحته الحكومة الاتحادية، على لوائح ثابتة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النقل والمنشآت والزراعة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يمثل جزءا مهما من حزمة إجراءات المناخ التي طرحتها الحكومة الاتحادية.

كما وافق الـ(بوندسرات) على قانون لتطبيق تسعير للكربون في النقل والتدفئة بحلول عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الخبراء يرون أن التسعير الذي يبدأ من 10 يورو لطن ثاني أكسيد الكربون منخفضا للغاية ولن يؤثر في عملية خفض الانبعاثات.

وفي المقابل، رفض المجلس عدة قوانين ضريبية متعلقة بحزمة إجراءات المناخ، ودعا المجلس بالإجماع لجنة الوساطة للتدخل بينه وبين البرلمان الاتحادي (بوندستاج) للوصول إلى حل وسط في هذا الأمر.