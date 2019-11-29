الشرطة البريطانية : مصرع شخصين في عملية الطعن قرب جسر لندن ومقتل المنفذ

أعلنت الشرطة البريطانية أن شخصين لقيا مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث الطعن الذي ارتكبه رجل واستهدف عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن، فيما قتلت الشرطة الرجل المهاجم الذي كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.



وأوضحت الشرطة البريطانية، وفق مصادر إعلامية محلية في لندن، أنها تلقت أخطارا قبل الساعة الثانية ظهرا بوقوع حادث الطعن قرب جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه إرهابيون قبل عامين.



وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة، نيل باسو: "أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث".



وأضاف باسو: "أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة".



وعرض تسجيل فيديو على تويتر مجموعة تزيد على عشرة رجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضا على رصيف الجسر. وابتعد عنهم أحدهم وهو يحمل سكينا. وسحب ضابط شرطة مسلح شخصا آخر بعيدا عن الرجل الراقد عل الأرض. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.



وأعلنت هيئة الإسعاف وقوع "حادث كبير" بالمنطقة، وأغلقت محطة جسر لندن المزدحمة. كما أجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التيمز.



يذكر أن جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.



وكانت بريطانيا قد خفضت، في وقت سابق من هذا الشهر، مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.