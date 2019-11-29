هندرسون: أثق في قدرتنا على التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال أمام سالزبورج

يثق جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول الإنجليزي في قدرة فريقه على التأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال، بتحقيق النتيجة المنشودة أمام مضيفه سالزبورج في الجولة الأخيرة.

واكتفى ليفربول بالتعادل أمام مضيفه نابولي في الجولة الخامسة بهدف لكل فريق على ملعب آنفيلد، إلا أن تلك النتيجة أجلت حسم تأهل الريدز إلى الجولة الأخيرة التي يحتاج فيها لتحقيق التعادل فقط.

وقال هندرسون في تصريحاته التي نقلها موقع ليفربول :"كنا نرغب في الفوز أمام نابولي لإنهاء المهمة، لكن نابولي فريق جيد وصعب الأمور علينا، ما زلنا في وضع جيد مع تبقي مباراة، نحن بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة خلالها".

وأضاف هندرسون في تصريحاته قائلًا :"كما قلت لا نزال في وضع جيد، لكننا الآن بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة في الجولة الأخيرة".

وأتم :"سنبقى إيجابيين. لا يزال أمامنا بطاقة تأهل علينا انتزاعها، ونحن واثقون من قدرتنا على القيام بذلك"