رئيس سيمنز الألمانية: الرئيس السيسي يحارب بشدة من أجل مستقبل أفضل للشعب المصري

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية، جو كايزر، إنه «يسعد دائمًا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه قائد عظيم لمصر والقارة الإفريقية»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن «الاجتماع الذي جمعه بالرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا 2019، يعكس الاحترام المتبادل بينهما كأصدقاء وشركاء»، لافتًا إلى أن «السيسي» يحارب بشدة من أجل مستقبل أفضل للشعب المصري ويحاول تنفيذ هذا الأمر على مستوى أكبر ليشمل القارة الإفريقية.

وأوَضح أن «الرئيس من أكثر المفاوضين عنادًا عندما يتعلق الأمر بمصلحة شعبه، وهو ما طبقه بقطاع الطاقة والرعاية الصحية التي تتعلق أولويتهما بخدمة المواطن والمجتمع»، مؤكدًا أنه «لم يلتقِ مسؤول أو رئيس أخبره بأن يقدم شيئًا إكرامًا للشعب»، بحسب ذكره.

وأشار إلى أنه «يتفهم رغبة الرئيس المشروعة في الحصول على أفضل اتفاق من أجل الشعب المصري، وأنها الطريقة التي ينتهجها للتفاوض على الاتفاقيات»، مردفًا أنه من المفيد وجود تفاهم مشترك ما بين الجانبين لما يمكن القيام به.

ولفت إلى أن شركته تعمل في مجال البنية التحتية وخدمة المجتمع مع تحقيق الأرباح، متابعًا: «نحن لسنا جمعية خيرية بل شركة تهدف للربح بطريقة مفيدة للطرفين، وهوما يتضح عبر التكنولوجيا المستخدمة في التعليم، أفادت الناس وحققت لنا أرباحًا جيدة».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، جو كايزر، رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية، وذلك في إطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.