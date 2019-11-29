تقارير إعلامية : سماع دوي طلقات نارية فوق جسر لندن

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أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، بسماع دوي طلقات نار عند منطقة جسر لندن.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن صحفيين بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قولهم إن شرطة العاصمة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع فوق جسر لندن قبل قليل.