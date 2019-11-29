عثر المواطنين بحي النصر بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، على طفل مجهول الهوية عمره لا يتجاوز أيام ملقى أمام مدخل إحدى العمارات، ويعد هذا الطفل الحالة الثالثة لهذه الظاهرة بمدينة الطور خلال 4 سنوات.



وأخطر المواطنين قسم شرطة مدينة الطور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



وقال اللواء نادر عشماوي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى إيداع الطفل في مستشفى الطور العام داخل حضانة لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية والتضامن الاجتماعي لإنهاء كافة الاجراءات تمهيدا لتسليمه لدار الأيتام بالسويس.



ناصر تمام أحد مواطني مدينة الطور يقول إن هذه الظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمع السيناوى، مشددًا على أنه لا بد من دراستها جيدا لوضع حد لها وعدم انتشارها، خاصة أن هذا الطفل يعد الثالث الذي عثر عليه المواطنين بنفس الطريقة خلال 4 سنوات فقط.