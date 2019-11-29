بوتين: النجاح في سوريا تحقق بدعم من الأكراد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن النجاح في سوريا قد تحقق بدعم الشعب الكردي.

وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس (العلاقات بين القوميات) والتي بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "لدينا دائما علاقات طيبة وجيدة للغاية تاريخيا مع الشعب الكردي ، وعلاوة على ذلك، فإن ما تحقق الآن على الحدود السورية - التركية تم أيضا بدعم من الأكراد وفي مصلحتهم ، إنهم يفهمون هذا ويتعاملون مع الشرطة العسكرية الروسية في المناطق الكردية بودِ وترحاب لأن السكان يرون ويفهمون أن الجيش الروسي جاء لحمايتهم ، هذه حقيقة واضحة".

وأضاف بوتين "أنا لا أعرف من هناك وبماذا يهذي وبأي هراء، لكنني أعتقد أن لدى السكان ما يكفي من الفطرة السليمة لفهم أن هذا لا علاقة له بموقف السلطات الرسمية الروسية".

فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن القوات الروسية تبذل جهودا لتخفيف التوتر في محيط المنطقة التي تعرضت مؤخرا الى عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا.

يذكر أن العسكريين الروس والأتراك يسيّرون دوريات مشتركة في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، تنفيذا للاتفاق الروسي - التركي حول وقف العملية العسكرية التركية ، والتي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوجان في سوتشي، وبموجبها تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود التركية ودخول حرس الحدود السوري إلى مراكز حدودية بالاشتراك مع الشرطة العسكرية الروسية.