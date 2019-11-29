مدرب الشرقية ينتقد ميتشو ويهدد الزمالك بسيناريو إنبي

يطمع مصطفى مزيكا المدير الفني لفريق الشرقية لتحقيق مفاجأة عند مواجهة الزمالك في دور ال٣٢ لكأس مصر.

وقال مزيكا عبر قناة إم بي سي مصر "المباراة صعبة لأكثر من سبب، لأن الزمالك ناد كبير، كما أنها تشغل تركيز اللاعبين عن مشوارنا في الدوري، حيث أن اللعب ضد الزمالك لا يتكرر كثيرا، فهو فرصة لإبراز لاعبينا وعملنا".

وأضاف "لا يخفى على أحد أن الزمالك سيفرض علينا ضغطا هجوميا، وستكون هناك مساحات خلف خط دفاعه، سنحاول استغلالها لتميز بعض لاعبينا بالسرعات، نحن مثل أي فريق، سنفعل مثل إنبي في المباراة الأخيرة".

وأشار مصطفى مزيكا إلى أن ميتشو مدرب له سيرة ذاتية قوية في الكرة الإفريقية، إلا أن أداءه مع الزمالك غير جيد، لعدم نجاحه في تثبيت التشكيل الأساسي.

وأتم تصريحاته "يبقى الزمالك من أكبر أندية إفريقيا، إلا أن الحظوظ ستكون متساوية بمجرد إطلاق الحكم صافرة بدايته".