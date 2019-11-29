إيقاف شرطي ألماني عن العمل للاشتباه في ميوله لليمين المتطرف

أوقفت السلطات الألمانية شرطيا عن العمل للاشتباه في أن لديه ميولا يمينية متطرفة.

وأعلنت شرطة مدينة بادربورن اليوم الجمعة أنه سيُجرى بدء إجراءات تأديبية ضد الشرطي /45 عاما/ للاشتباه في تعاطفه مع أيديولوجية ما يعرف باسم "مواطني الرايخ"، التي يعتقد أفرادها أن الإمبراطورية الألمانية النازية لا تزال باقية.

ولا يعترف أنصار هذه الحركة بجمهورية ألمانيا الاتحادية كدولة أو بشرعية الدستور أو السلطات أو المحاكم، ولا يقبلون أي قرارات رسمية.

وبحسب البيانات، تم إيقاف الشرطي عن العمل أول أمس الأربعاء.

ووفقا للبيان، أبلغ زملاء للرجل عن تصريحات لافتة للانتباه كان أدلى بها في نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان أنه تم نقل الشرطي على الفور إلى أحد الأقسام الخدمية التي ليس لها تواصل مع المواطنين، وإجباره على تسليم سلاحه.

وبحسب بيان لسلطات حماية أمن الدولة، أعقب هذا الإجراء إيقاف عن العمل. وأشار البيان في المقابل إلى عدم تلقي أي شكاوى من مواطنين ضد الشرطي، وعدم وجود أدلة على ارتكابه تصرفات يعاقب عليها القانون.