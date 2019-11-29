أردوغان يهاجم ماكرون لوصفه الناتو بأنه في حالة «موت دماغي»

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لوصفه حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه في حال "موت دماغي" وتصريحاته بشأن توغل أنقرة في سورية.

وقال أردوغان في اسطنبول اليوم الجمعة إن "السيد ماكرون يبدو وأنا أقول من تركيا وسأكرر ذلك في الناتو: يجب عليك أولا أن تجري فحصا على إصابتك بموت دماغي، لأن مثل هذه التصريحات لا تلائم سوى مثل هذا النوع من العقول التي تعاني من موت دماغي".

وفي مقابلة أجريت مؤخرا مع مجلة "إيكونوميست" قال الرئيس الفرنسي إن الحلف العسكري بين الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية يعاني من "موت دماغي"، مشيرا إلى عملية تركيا العضو في الناتو ضد قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد والحليفة للغرب وألحقت الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في سورية.

ووصف أردوغان تصريحات ماكرون بأنها "نموذج ... لأيديولوجية مريضة. ماذا يقول؟ الناتو في موت دماغي".

وقال الزعيم التركي: "إنكم (ماكرون) لم تف بالتزاماتكم حيال الناتو. بل لم تدفعوا بشكل مناسب الأموال التي يستلزم عليكم دفعها للناتو. وبعد ذلك، تريد أن تتباهى".