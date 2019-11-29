خطط نقل عملاء شركة «إن باور» إلى «إي أون» قد تسفر عن تسريح الآلاف

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم الجمعة، أن خطط إعادة هيكلة شركة "إن باور" للطاقة المملوكة لشركة "إنوجي إس إي" البريطانية، فضلا عن خطط نقل عملائها للخدمة المنزلية إلى شركة "إي أون إن إس" قد تسفر عن تسريح آلاف العمال.

وأعلنت شركتا" إي أون" إن و"إنوجي" في بيان اليوم أنهما ستجريان مشاورات مع النقابات العمالية وممثلي العمال بشأن الخطط المعنية، مع إلتزامهما بتخفيف تأثير حدة ذلك على الموظفين.

وترى "يونيسون"، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في بريطانيا، أن خطوة دمج العملاء يمكن أن تعرض ما يصل إلى 4500 وظيفة للخطر، بالإضافة إلى إغلاق العديد من مواقع "إن باور" في المملكة المتحدة، حيث تعاني الشركة منذ سنوات بسبب خسارتها كثير من الأموال.

وتقلصت حصة أكبر ست مؤسسات مهيمنة على سوق التجزئة في مجال الطاقة في بريطانيا، وذلك بسبب ظهور منافسين أقل حجما، وأكثر ذكاء وأسعار مخفضة.

وتعليقا على هذا الأمر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إي أون": "تمثل السوق في المملكة المتحدة تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي. أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة أعمالنا هناك إلى تحقيق أرباح على نحو ثابت... ولهذا الغرض ، قمنا بتجميع المقترحات وبدأنا بالفعل مناقشتها مع النقابات البريطانية."

واستحوذت "إي أون" على "إنوجي" في إطار عملية تبادل للأصول مع شركة "أر دبليو إي إيه جي"، وجرى إتمام الصفقة في وقت سابق العام الجاري.

واقتحمت شركات الطاقة الألمانية السوق البريطانية مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كبديل مريح عن السوق الألمانية المعروفة بشدة المنافسة وارتفاع الضرائب.