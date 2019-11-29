تأجيل صرف الرواتب بشركة طيران «هونج كونج إيرلاينز» في ظل اضطراب أوضاعها المالية

أعلنت شركة طيران هونج كونج إيرلاينز إرجاء صرف رواتب العاملين لديها بعد أن ألحقت الاحتجاجات التي تشهدها الجزيرة "ضررا بالغا" بثالث أكبر شركة طيران في المدينة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الأوضاع المالية للشركة تعرضت لضغوط بالغة منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في يوليو الماضي.

وذكرت الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن رواتب شهر نوفمبر الخاصة بالأطقم الجوية والعاملين بالخارج فقط ستُصرف في موعدها، في حين أن صرف رواتب باقي العاملين بالشركة سوف يؤجل حتى 6 ديسمبر.

وقالت الشركة إن عائداتها انخفضت بشكل كبير في نوفمبر الجاري، الذي يشهد ضعفا في حركة السفر، مما كان له تأثير على إمكانية صرف مرتباتها الشهرية.

والتقى مندوبون من مكتب النقل والإسكان في هونج كونج وكذلك من وزارة الطيران المدني مع مسؤولين بالشركة، وطالبوا بأن تعمل هونج كونج إيرلاينز على تحسين أوضاعها المالية.