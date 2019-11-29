ضبط شخصين اختطفا أخر لتوقيع إيصالات أمانة فقفز من الطابق الرابع بالقليوبية

ضبط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع أمن القليوبية، شخصين اختطفا أخر لخلافات مالية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة مما اضطره إلى القفز من شرفة الشقة ووفاته.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار بدائرة القسم ووفاته، وبالانتقال تبين وجود جثة لشخص مجهول سقط من شرفة شقة مستأجرة بذات العقار لـ"مقاول" مقيم بذات الناحية، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز دشنا بقنا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث القليوبية بقيادة اللواء هشام سليم مدير المباحث، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المتوفى، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مقيم بالجيزة، وكذا التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه، وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية - يعمل بمجال المقاولات ببلاده، والذى سبق له التعرف على المجنى عليه منذ حوالى عام لسابقة تحصل المجنى عليه منه على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون و200 ألف جنيه بزعم تحويلها إلى الدولار الأمريكى إلا أنه لم يف بذلك ولم يقم برد تلك المبالغ.

وبحث المتهم عن المجنى عليه واستعان فى سبيل ذلك، بوالد مستأجر الشقة محل البلاغ "مقاول" المرتبطان بعلاقة عمل فى مجال المقاولات خارج البلاد، إلى أن تمكن من العثور عليه واستدراجه هاتفياً للمنطقة الكائن بها العقار محل البلاغ بزعم منحه مبالغ مالية أُخرى، وعقب وصوله قاما باحتجازه بالشقة محل البلاغ وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتمكن المجنى عليه من مغافلتهما والقفز من شرفة الشقة محاولاً الهرب وسقوطه أرضاً ووفاته متأثراً بإصابته.

وأمكن ضبط المتهمان، وتم بإرشاد المقاول ضبط جواز السفر الخاص بالمجنى عليه، و20 إيصال أمانة تحمل بصمة وتوقيع المجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.