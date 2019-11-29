المخرج: واقع المهاجرين أسوأ مما نقلته سينمائيا.. والبطل: نواجه صراعا بين الهوية والاندماج



عرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فيلم «أبناء الدنمارك»، الذى يعرض للمرة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأول، بحضور كامل العدد، على رأسه مخرج العمل علاوى سليم، وهو دنماركى من أصل عراقى.



الفيلم مشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه بعد عام من وقوع تفجير إرهابى ضخم فى كوبنهاجن؛ حيث ينمو التيار المتطرف فى البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادى يمينى معادى للمهاجرين، فيما يتورط الشاب «زكريا» مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.



يرسل الاستقطاب والتطرف من خلال نسخة بديلة من الدنمارك التى انجرفت حتى الآن إلى اليمين، بحيث أصبح الحزب الشعبوى الذى يقوم على التطهير العرقى المحجوب اختيارا مفضلا لدى الناخبين.



يعكس الفيلم تأثير صعود اليمين المتطرف فى البلاد، ما مهد الطريق لجعل الحزب الشعبوى الذى يرفع راية طرد المهاجرين، اختيارا مفضلا لدى الناخبين، فى الوقت الذى تعكس جماعة «أبناء الدنمارك» المتطرفة الإيديولوجيات النازية الجديدة فى أوروبا، ويستكشف علاوى ــ بشكل قاتم ــ تلك الطرق التى يمكن أن يلجأ إليها الشباب المسلم، المندمج داخل المجتمع، بعد تعرضه وأسرته لأعمال عدائية من الجماعة الداعمة للمرشح الذى أنقذ حياته من اغتيال على يد مهاجرين متطرفين.



منذ فترة أطلق الفنلندى آكى كوريسماكى صرخة تحذير من خطر التطرف العنصرى ضد المهاجرين فى بلده، فى «الجانب الآخر من الأمل» (2017)، وجاءت الصرخة من الدنمارك لعلاوى سليم، أحد أبناء الجيل الأول لمهاجرين عراقيين، له 6 أفلام قصيرة، روائية ووثائقية، تناولت غالبيتها مشكلة ازدواج الهوية فى المجتمعات الأوروبية عامة، والدنمارك خاصة، أخرج بعدها فيلمه الروائى الأول «أبناء الدنمارك».



وأثناء الجلسة النقاشية، التى أدارها الناقد الفنى محمد طارق، مع بطل الفيلم، أكد زكى يوسف «ماليك»، أنه أراد خلق عنصر المفاجأة فى العمل، مستعرضا انفعالات والصراعات النفسية والمجتمعية التى يواجهها المهاجرون العرب فى أوروبا، بين الهوية والاندماج، مؤكدا أن الشخصية كانت مثيرة بالنسبة له؛ حيث يعانى فى الحقيقة من عدم استقرار فى الهوية، لأنه نصف مصرى ونصف دنماركى، وبالتالى كان الدور مناسبا له.



وأشار مخرج الفيلم إلى أن كتم الصوت لحظة انفعال ماليك أثناء رؤية ابنه مقتولا برصاص «أبناء الدنمارك»، غرضه جعل الجمهور يتنفس الصعداء ويتعايش مع أحاسيس الشخصية.



وعن لحظة انتقام البطل من المرشح الفائز بالانتخابات، أكد أنه ليس شرطا أن يقدم الحكى رسالة، لافتا إلى أن أفلاما كثيرة ناقشت الحرب وعواقبها، لكن هذا العمل تطرق إلى مشاكل المجتمع فى الداخل، موضحا أن الفيلم لا يحمل مبالغة مقارنة بالواقع، لأنه عمل سينمائى تخيلى، ويساعد فى بناء الدراما كذلك، لكن ما يقوله الساسة فى الفيلم حقيقى، بل هناك أفظع من ذلك، فلو كان البعض يرى أنه مبالغ فيه عليه متابعة المجريات بالدنمارك، ليعرف أن الحقيقة أسوأ مما قدمه.



ويوضح بطل الفيلم أن الجمهور فى الدنمارك تفاعل مع العمل بكثير من التعاطف، نظرا لخوفهم على مستقبل بلادهم من جميع أشكال التطرف والعنف، ويخشون على مستقبله.



وردا على سؤال الصحفية العراقية إسراء خليفة، بشأن سبب اختياره الشخصيات لأنه عراقى، أجاب علاوى: «قصدت أن أجمع جنسيات عربية مختلفة، لأننى أردت إظهار التنوع الذى يمثل منطقة الشرق الأوسط، العمل تصوير تخيلى لما قد يصيب المجتمع مستقبلا، ما يشكل تهديدا لأبنائه على حد سواء، يعانى فيه الجميع فى رحلة الفقد والألم».