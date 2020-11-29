استطلاع: أكثر من 90% من الأتراك يؤيدون استقالة صهر أردوغان من منصب وزير المالية

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "أوراسيا" أن أكثر من 90 % من الأتراك يؤيدون استقالة بيرات البيرق، وزير المالية السابق وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد رئيس شركة "أوراسيا"، كمال أوزكيراز، أن ما مجموعه 90.2 من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن البيرق لم ينجح خلال مسيرته التي استمرت لمدة عامين كمسئول مالي كبير، وأنهم سعداء بقرار استقالته.

وسأل استطلاع أوراسيا المشاركين عما إذا كانت تركيا تمر حاليًا بأزمة مالية، وتلقى مجموعة واسعة من الردود بناءً على الانتماء الحزبي، حسبما نقل موقع "تي24" الإخباري التركي.

ووافق ما مجموعه 24 % من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان على أن اقتصاد البلاد يمر بأزمة، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 57.2 % من بين أنصار حزب الحركة القومية اليميني الحليف الصغير للعدالة والتنمية.

في غضون ذلك، قال 78.9 % من مؤيدي حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن البلاد تواجه أزمة مالية.

وقال 30.9 % فقط من مؤيدي حزب العدالة والتنمية إنهم يعتقدون أن اقتصاد البلاد سيتحسن خلال العام المقبل، يليهم 21.2 % من مؤيدي حزب الحركة القومية.

ومن جانبه، قال رئيس مؤسسة "ميتروبول" للاستطلاعات، أوزر سينكار، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث شارك نتائج الاستطلاع: "يبدو أنّ استقالة البيرق تفيد حزب العدالة والتنمية".

وجاءت استقالة البيرق المفاجئة التي تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 8 نوفمبر بعد فترة عصيبة في الاقتصاد التركي، والتي شهدت تعافي البلاد من أزمة العملة في عام 2018، لتتأثر بوباء فيروس كورونا. وفقدت الليرة 40 % من قيمتها خلال فترة حكم البيرق، مما أثار انتقادات شديدة لقيادته.