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أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالات

عمر فارس
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:13 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:13 م
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الثلاث طلاب الفائزين في مسابقة المقالات العلمية في "مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاتها"، ما بين 50 طالب وطالبة تقدموا للمسابقة تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عامًا، وهي المسابقة التي أطلقتها الأكاديمية من خلال اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة في أكتوبر الماضي.

وحصلت على المركز الأول الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة دالين هنداوي، وحصل على المركز الثاني يوسف البديوي، الطالب بمدرسة النصر لغات بالإسكندرية، وكان المركز الثالث من نصيب محمد أبو المعاطي بحيري، الطالب بالمدرسة الإعدادية القديمة بشبين الكوم.

وتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة على أساس صحة المعلومات ودقتها، وجمال الأسلوب وسلامة اللغة.

وأوضحت جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، أن الأكاديمية قدمت ثلاثة مكافئات مالية للفائزين الثلاثة للتميز العلمي، وأن التقدير المادي ما هو إلا مجرد تقدير رمزي، وأن الهدف ليس مجرد مسابقة علمية، ولكن هو رؤية واضحة ومنهج تنتهجه الأكاديمية بهدف الربط بين المجتمع العلمي للجامعات والمراكز البحثية بشباب مصر؛ لتدريب الشباب وتشجيعهم على كتابة مقالات علمية، وتعزيز مستوى الوعي لدى الشباب وغيرهم من الباحثين، وبناء الإنسان المصري علمياً بشكل متطور، والتعريف بالمستجدات العلمية في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته.

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