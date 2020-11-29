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الجيش الصومالي يعدم ثلاثة من مسلحي حركة الشباب

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:21 ص

أعدم الجيش الصومالي، ثلاثة من أفراد حركة الشباب، بعد إدانتهم بالقيام بالعديد من عمليات القتل في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بالمحكمة العسكرية أن الثلاثة أفراد بينهم محمد حاج أحمد، رئيس وحدة الاغتيالات بالحركة في مقديشو.

وقال المدعى العام بالمحكمة العسكرية الصومالية عبد الله بولي كامي للصحفيين إنه تم إعدام الثلاثة أشخاص رميا بالرصاص صباح اليوم.

وأضاف: "تم التوصل إلى أن الثلاثة أشخاص هم وراء سلسلة من الاغتيالات التي وقعت في مقديشو واستهدفت مسؤولين حكوميين وعسكريين بارزين".

وكان سبعة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم أمس السبت، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين في تفجير انتحاري بمتجر لبيع الآيس كريم والمخبوزات في العاصمة الصومالية، في أحدث هجوم تنفذه حركة الشباب.


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