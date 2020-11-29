 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. أبو مازن يتلقى برقية دعم من بوتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. أبو مازن يتلقى برقية دعم من بوتين

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:16 ص

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، برقية دعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الرئيس بوتين أكد في برقيته، أن بلاده كانت ولا تزال تدعو من أجل تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع جيرانها، ورحب بالجهود الرامية الى التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للصراع الشرق أوسطي على أساس الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس الروسي تأييد بلاده للنهج الهادف الى استئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر وتهيئة الظروف للمصالح الفصائلية، مشددا على سعي الجانب الروسي نحو الاستمرار في تطوير العلاقات الودية مع دولة فلسطين وتوطيد التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات.

وقال: "مستعدون لمواصلة تقديم العون لشركائنا الفلسطينيين في حل القضايا الملحة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية ومواجهة جائحة كورونا".

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