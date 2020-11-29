ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% مقارنة بالوقت نفسه أمس السبت، إلى 13.2 مليون، حتى الساعة السادسة و32 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.3% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 1.21 مليون، بزيادة 0.5% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية نيو هامشير زيادة بنسبة 3.6% في حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه أمس، ليصل الإجمالي بها إلى 20 ألفا و25 حالة.

كما سجلت ولاية الينوي أعلى عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 153 شخصا.