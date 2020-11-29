 مصر للطيران: وصول أولى رحلات الخط الجديد بين بودابست والغردقة - بوابة الشروق
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مصر للطيران: وصول أولى رحلات الخط الجديد بين بودابست والغردقة

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 5:16 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 5:16 م

ذكرت شركة مصر للطيران أن مطار الغردقة الدولي، استقبل أولى رحلات الخط الجديد للشركة(بودابيست / الغردقة)، (رحلة رقم MS752 ) قادمة مباشرة من بودابست إلى مطار الغردقة وعلى متنها 112 راكبا، وذلك في ضوء حرص الشركة على دعم و تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المدن السياحية في مصر.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية - في تصريح له اليوم - إن مصر للطيران، عضو تحالف ستار، قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارًا من أمس السبت بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعدا.

يذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

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