مصر للطيران: وصول أولى رحلات الخط الجديد بين بودابست والغردقة

ذكرت شركة مصر للطيران أن مطار الغردقة الدولي، استقبل أولى رحلات الخط الجديد للشركة(بودابيست / الغردقة)، (رحلة رقم MS752 ) قادمة مباشرة من بودابست إلى مطار الغردقة وعلى متنها 112 راكبا، وذلك في ضوء حرص الشركة على دعم و تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المدن السياحية في مصر.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية - في تصريح له اليوم - إن مصر للطيران، عضو تحالف ستار، قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارًا من أمس السبت بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعدا.

يذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.