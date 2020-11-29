إيران تتعهد بعدم السقوط في فخ إفشال المحادثات المستقبلية مع أمريكا بعد اغتيال زاده

تعهدت إيران، اليوم الأحد، بعدم "السقوط في فخ" إفشال أي محادثات مستقبلية مع الحكومة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اغتيال عالم نووي إيراني كبير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، قوله في بيان له نُشر اليوم الأحد على الموقع الرسمي للحكومة، إن "سياسات إيران العلمية والدفاعية لن تتغير بسبب اغتيال عالم أو جنرال".

وأضاف أن بلاده "يجب ألا تقع في فخ ربط الاغتيال بالمفاوضات النووية السابقة".

وكان العالم النووي الإيراني الكبير فخري زاده وعدد من حراسته الأمنية، قتلوا في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الأول الجمعة، فيما يبدو تكرارا لعمليات اغتيال سابقة، ألقت إيران بالمسؤولية عنها على وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ربيعي إن "هذا الاغتيال لن يظل بدون رد، ولكن ذلك لن يحدث في الوقت الذي يريدونه، أو بالطريقة والمكان اللذين يتوقعونهما"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، مضيفا أن "إيران هي من ستحدد الزمان والمكان".