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أوكرانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:38 ص

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفا و978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 722 ألفا و679 حالة من بينها 371 ألفا و88 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.

كما سجلت أوكرانيا 120 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة 12 ألفا و213 شخصا.

وتم تأكيد تعافي 4 آلاف و243 شخصا من الفيروس ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء في أنحاء أوكرانيا إلى 339 ألفا و378 شخصا حتى الآن.

وسجلت العاصمة الأوكرانية كييف أعلى معدل إصابة جديدة إذ تم تأكيد إصابة 1740 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


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