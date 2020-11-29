غادة والي: 4 مليارات شخص حول العالم فقدوا الحماية الاجتماعية نتيجة كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن العالم شهد تراجعًا اقتصاديًا يعد الأكبر هذا القرن، بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى فقدان أربعة مليارات الحماية الاجتماعية.

وأضافت والي، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن برامج الحماية الاجتماعية فقدت 30% من تمويلها على مستوى العالم، منوهة إلى أن التوقف عن التعليم والعمل جعل الشباب عرضة لعصابات الجريمة المنظمة، والجماعات التي تعمل في الإرهاب والعاملة في المخدرات.

ولفتت إلى زيادة معدلات الجريمة البرية والتي ترتبط بمعدلات الفقر والبطالة، قائلة إن تهريب المخدرات عبر المطارات قل؛ نتيجة توقف حركة الطيران في أغلب أنحاء العالم؛ نتيجة للجائحة.

ونوهت وكيل أمين عام الأمم المتحدة إلى زيادة استخدام المجاري المائية والمراكب في تهريب المخدرات والآثار وقطع السلاح الصغيرة، فضلًا عن زيادة إنشاء المعامل لتصنيع المخدرات محليًا، قائلة إن الأمر أسفر عن أنواع جديدة من المخدرات.