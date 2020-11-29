التشيك تعيد فتح المحال والمطاعم في ظل تراجع حالات الإصابة بكورونا

من المقرر أن تخفف جمهورية التشيك من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ابتداء من الخميس المقبل، وذلك بعد تراجع حالات الاصابة بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار، الذي وافق عليه اجتماع حكومي استثنائي اليوم الأحد، سوف يسمح بإعادة فتح المحال والمطاعم، على الرغم من أنه سوف يتم الابقاء على القيود المفروضة على عدد الزبائن وساعات العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء حظر التجوال الليلي الخميس المقبل، بحسب ما قاله وزير الصحة يان بالاتني.

وقال الوزير" نحن سعداء أنه بعد المشاورات، صدر هذا القرار بالإجماع".

وقد بدأت حالات الاصابة بالفيروس تتراجع منتصف هذا الشهر، ولكن وزارة الصحة حذرت من أن الخطورة مازالت مرتفعة في عدة مناطق.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعادت فتح المدارس الابتدائية منذ أسبوعين، على أن يستأنف فتح بقية المدارسة غدا الاثنين.

وأضاف وزير الصحة أنه لا يتوقع أن يزداد سوء الوضع مجددا مما يتطلب إغلاق المتاجر، ولكنه قال أن دراسة اتخاذ مزيد من إجراءات التخفيف " أمر غير مرجح" بحلول نهاية العام.

وقد سجلت جمهورية التشيك 2667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأحد

وهذا أقل رقم، يتم تسجيله في اليوم الأول من عطلة الأسبوع، حيث يتم إجراء القليل من الاختبارات، دائما للكشف عن الفيروس منذ يوم السبت، الثالث من أكتوبر الماضي.

وهناك حاليا، 68 ألفا و268 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا.