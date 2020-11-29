إعادة انتخاب رئيس شباب تحالف ميركل المسيحي لولاية جديدة

أُعْيِدَ انتخاب تيلمان كوبان، رئيسا لشباب تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، لعامين آخرين.



جاء ذلك خلال مؤتمر شباب التحالف الذي انعقد اليوم الأحد رقميا حيث حصل كوبان على 8ر83% من الأصوات.



ولم يكن هناك مرشحون منافسون لكوبان.



وارتفعت نسبة التمثيل النسائي داخل الرئاسة التنفيذية لشباب التحالف المسيحي إلى نحو 41%.



من جانبها، حذرت انيجريت كرامب-كارنباور رئيسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، من صعوبة الانتخابات البرلمانية في خريف 2021، وقالت إنه إذا سنحت الفرصة للخضر لتقديم المستشار أو المستشارة " فإنهم سيفعلون هذا في أي تكتل ممكن".



وطالبت كرامب-كارنباور التي تقترب من التخلي عن رئاسة الحزب بأن يظل التحالف قويا بأكبر قدر ممكن وقالت إن على كل فرد أن يبذل قصارى جهده من أجل الفوز بالمعركة الانتخابية في نهاية المطاف.



وأضافت كرامب-كارنباور:" لن يتم انتخابنا في العام الانتخابي المقبل لما حققناه على مدار الـ 15 عاما الماضية مع انجيلا ميركل في السلطة من أجل هذه البلاد، بل سيتم انتخابنا من أجل ما لدينا من عرض لتشكيل المستقبل في الأعوام الـ15 المقبلة"، ورأت أن موضوع سياسة المناخ يمثل قضية محورية للغاية.



وفي سياق متصل، حذر ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، من صعوبة الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال :" البعض يرى أن ائتلاف المسيحيين والخضر سيكون شيئا لطيفا تماما، لكن يجب الانتباه حتى لا يستيقظ المرء في نهاية المطاف على نموذج مختلف، وأعني على ائتلاف يجمع بين الخضر والاشتراكيين واليسار"، وأضاف أن " كل واحد بمقدوره أن يتخيل" ماذا سيعني هذا للبلاد.



كما حذر كوبان من إمكانية تشكيل ائتلاف ثلاثي يجمع الخضر والاشتراكيين واليسار.