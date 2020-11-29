فريق المستشفيات التعليمية يجري جراحتين تغيير صمام ميترالى بالمنظار بالبحيرة

أجرى الفريق الطبى الطائر لجراحات القلب بالمنظار التابع للهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية تغيير للصمام الميترالي لمريضتين بمستشفى دمنهور التعليمي، وخرجت المريضتين من المستشفى بحالة صحية جيدة بعد أربعة أيام فقط من إجراء الجراحة.

وقال تامر البنا رئيس الفريق الطائر لجراحات القلب بالمناظير بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إن إجراء جراحات القلب بالمنظار هي من أحدث طرق الجراحات القلبية، والتي تعد من التقنيات التي تحتاج إلى مهارات عالية وتجهيزات حديثة.

وتمتاز الجراحات عن الجراحات التقليدية بأن مدة اقامة المريض بالمستشفى فى كثير من الأحيان تعتبر أقل من نصف مدة الإقامة في الجراحات العادية، ويمكن للمريض العوده إلى عمله بعد اسبوعين من إجراء العمليه على النقيض من الجراحات العاديه التي يعود المريض فيها إلى عمله بعد شهرين من العملية، بحسب البنا.

وأضاف البنا أن المريضتين كانت إحداهن عمرها 56 عاما و حالتها الصحية العامة حرجة، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، مما أدى إلى صعوبه علاجها بالطريقة الجراحية التقليدية، أما المريضة الأخرى عمرها 37 عاما ولديها من الظروف التي تجبرها على استخدام طرق العلاج الحديثة التي تتيح لها ممارسة الحياة الطبيعية خلال أقصر مدة ممكنة، وقد تم تغيير الصمام الميترالي للحالتين ومتابعتهما لمدة أربع أيام بالمستشفى ومن ثم خروجهم بحاله جيدة.

وقال أسامه البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بأن إجراء عمليات القلب المفتوح بالمنظار هو السابقة الأولى من نوعها في محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة .

وقال محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إن الفريق الطائر للهيئة تولي مسئولية نشر و تدريب الأطباء على مستوى وحدات الهيئه، في مجال جراحات القلب بالمناظير .

وأضاف أن مستشفى دمنهور التعليمي لن تكون المحطة الوحيدة للفريق وسيتم إجراء مثل هذه الجراحات في مستشفيات شبين الكوم التعليمي والأحرار التعليمي وقريبا في مستشفى بنها التعليمي بعد إفتتاح مبنى الطوارئ الجديد وقسم جراحات القلب بها.