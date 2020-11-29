مسئول في برنامج الغذاء يتفقد معسكر اللاجئين الإثيوبيين بالسودان

تفقد المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في شرق أفريقيا مايكل دونفريد، اليوم الأحد، معسكر اللاجئين الاثيوبيين في منطقة "أم راكوبة" بولاية القضارف (شرق السودان).



ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المدير التنفيذي للبرنامج، قوله إن تم توفير كمية كافية من الغذاء لعدد ستين ألف شخص، كدفعة أولي للشهر الأول، لتنفيذ البرنامج الإسعافي العاجل، مشيدا بجهود حكومة ولاية القضارف في إيواء اللاجئين.



من جهته، أوضح المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان الدكتور حميد نورو، أن الزيارة جاءت لتقييم احتياجات اللاجئين والوضع الراهن، مؤكدا جاهزية البرنامج لمعالجة الاحتياجات الغذائية الضرورية.



وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي وفر كمية مقدرة من الذرة والزيوت وبعض مواد الطاقة للأطفال خلال اليومين الماضيين، وأن الحاجة ماسة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجاوز الوضع الراهن.



واستقبل والي القضارف الدكتور سليمان علي، وفد برنامج الغذاء العالمي، واطلع على نتائج زيارته لمعسكر "أم راكوبة".



واستعرض الوالي جهود حكومته للاستجابة للأوضاع الإنسانية للاجئين، وسعيها لخلق توازن مابين إغاثة اللاجئين والمواصلة في تقديم الخدمات للمواطنين.