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بريطانيا: ندخل الأسبوع الأخير أو نحو ذلك من مفاوضات الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 1:19 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 1:19 م

ذكر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب أن بلاده والاتحاد الأوروبي يدخلان "الأسبوع الأخير أو نحو ذلك" من مفاوضات التجارة "المهمة" لما بعد انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست)، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية لبريسكيت، خلال شهر أو أكثر قليلا، أشار راب إلى أن المفاوضات ربما تصل قريبا إلى نتيجة.

غير أنه دعا الاتحاد الأوروبي لقبول "النقطة المبدئية" حول مصايد الأسماك، التي تعتبر حتى الآن نقطة خلاف رئيسية للتوصل إلى اتفاق.

وبسؤاله عما إذا كان اتفاق محتمل ربما ينهار بسبب تلك القضية، أضاف راب "أعتقد أنه من المهم أن يعي الاتحاد الأوروبي النقطة المبدئية".

وأضاف راب "إذا أظهروا الواقعية والنوايا الحسنة.. اللتين اتسمت بهما المحطة الأخيرة من المفاوضات - ويقينا أبدينا مرونتنا، وأعتقد أنه سيكون هناك اتفاق".

يذكر أنه بعد شهور من الجمود، ذكرت بروكسل ولندن أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن الجانبين مختلفان بشأن قواعد الصيد في مياه الاتحاد الأوروبي، واللوائح المتعلقة بالمنافسة والحوكمة.

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