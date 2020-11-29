استقالة عضو مجري بارز في البرلمان الأوروبي

استقال العضو البارز في البرلمان الأوروبي من حزب الاتحاد المدني المجري (فيديش)، جوزيف شايير، بشكل مفاجئ من مقعده البرلماني.



وكتب شايير في بيان نشره موقعه الإلكتروني اليوم الأحد: "أصبحت المشاركة في معتركات السياسة اليومية عبئا نفسيا متزايدا بالنسبة لي منذ فترة من الوقت".



في الوقت نفسه، قال السياسي اليميني في الرسالة، إنه يواصل دعمه الكامل لسياسات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.



وأضاف: "لا يتعلق انسحابي بأي شكل من الأشكال بمضمون المعتركات (السياسية) الحالية، والتي هي أشد قسوة من أي وقت مضى".



وورطت المجر وبولندا الاتحاد الأوروبي في أزمة من خلال عرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة تريليون يورو.



يشار إلى أن شايير كان عضوا في البرلمان الأوروبي منذ أن التحقت المجر بالاتحاد الأوروبي.