الفيل كافان يغادر باكستان من أجل حياة جديدة في كمبوديا

سيغادر الفيل "كافان"، الذي أثارت ظروفه المعيشية السيئة استنكارا دوليا، باكستان اليوم الأحد.

وسيتم نقل الفيل، 35 عاما، من باكستان على متن طائرة شحن خاصة، إلى محمية للحياة البرية في كمبوديا، حيث اتخذت السلطات بالفعل الترتيبات في موطنه الجديد.

وزارت المغنية والفنانة الأمريكية، شير، الحائزة على جائزة أوسكار، والتي كانت تشن حملة منذ سنوات لتحرير الفيل "كافان"، باكستان لكي تشهد المناسبة.

وتمول شير نصف تكاليف رحلته.

وتم اختيار المحمية الكمبودية، حيث إنها تضم بالفعل أكثر من 80 فيلا ومجهزة بخبراء ومنشآت أخرى ذات صلة.

وكان الفيل "كافان" يعيش في ظروف سيئة، حيث كان في الغالب مقيدا بسلاسل، في حظيرة مسيجة في حديقة حيوان "مارغازار" في إسلام آباد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

يذكر أن نشطاء حقوق الحيوان قد خاضوا معركة قضائية لتحريره وفي مايو الماضي أصدرت محكمة في العاصمة أمرا للسلطات بتحريره وإيجاد مأوى له.