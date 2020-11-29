بلغاريا تسجل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة

سجلت بلغاريا 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 4928 فحصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الأحد- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 69 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا إلى 90 ألفا و219 حالة، من بينهم 6830 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و431 في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تعافى 1039 شخصا.

وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها فارنا ثم بورجاس.