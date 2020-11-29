 اعتقال مجندة أمريكية بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا - بوابة الشروق
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اعتقال مجندة أمريكية بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 12:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 12:24 م
أفاد المدعي العام بولاية نيوجيرسي الأمريكية كريج كاربينيتو، باعتقال امرأة من ولاية نيوجيرسي، كانت مجندة في الجيش الأمريكي، بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا.

وقال كاربينيتو -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد- إن "ماريا بيل، البالغة من العمر 53 عاما، متهمة بإرسال أموال ومعلومات بشكل خفي لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

من جانبها، أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن "بيل استخدمت تطبيقات مشفرة للتواصل وتقديم المشورة للمقاتلين المتمركزين في سوريا الذين كانوا أعضاء في جبهة النصرة"، مضيفة أن بيل، العضوة السابقة في الحرس الوطني، استغلت خبرتها في الجيش لتوفير مساعدات مالية وأخرى متعلقة بالقتال للمجموعة الإرهابية.

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