مقتل شخصين صعقتهما الكهرباء بمحطة قطار في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن شخصين صعدا فوق عربة قطار بمحطة قطار ألمانية لقيا حتفهما صعقا بالكهرباء، وأصيب ثالث بحروق في يده.

وتسلق الثلاثة عربة الخزان أثناء توقف القطار بمحطة إتزيهو، بولاية شليسفيج هولشتاين.

وصعقهم التيار الكهربي من خط معلق فوق رؤوسهم.

وقالت الشرطة إنه جرى إغلاق المحطة مساء السبت لمدة ساعة ونصف.

وشددت الشرطة على أن أي شخص يمكن أن يتعرض لصدمات كهربائية، حتى دون أن يلمس الخط المعلق والذي يصل فيه التيار إلى 15000فولت، بشكل مباشر، حيث يمكن للتيار الكهربائي أن يصعق هذا الشخص في نطاق مسافة متر ونصف متر.