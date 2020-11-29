القومي للمرأة والأمم المتحدة يطلقان عروضا جماهيرية لفيلم بين بحرين بالمحافظات

أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلسلة من العروض الجماهيرية لفيلم «بين بحرين» بعدد من محافظات الجمهورية؛ لتوعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة التي يناقشها الفيلم مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.



بدأت العروض الجماهيرية بمحافظة قنا حيث تم تنظيم عرضين يومي 27 و28 نوفمبر الحالي بقرية الأشرافية وقرية الكلاسة، بحضور حوالي 100 شخص من السيدات والرجال، حيث شاهدوا الفيلم وشاركوا في الحلقة النقاشية التي تلت العروض برئاسة مقررة فرع المجلس بالمحافظ؛ لمناقشة القضايا التي يطرحها الفيلم والتعرف على آرائهم والإجابة على استفساراتهم وتوضيح المفاهيم المغلوطة لديهم.



ومن المقرر أن يتم إقامة العروض الجماهيرية حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل بمحافظات أسيوط والأقصر ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية.



يذكر أن فيلم "بين بحرين" هو أول فيلم روائي طويل نتاج التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك إيمانا منهما بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة، وتم إنتاجه بدعم من حكومة اليابان والوكالة الأمريكية لتنمية الدولية.



والفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة وإنتاج شركة أكسير، وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى "زهرة" بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



وحصد الفيلم 14 جائزة حتى الآن خلال جولته بالمهرجانات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية؛ كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.