 الدوائية السعودية توقع مذكرة مع كيور فاك الألمانية لتوفير لقاح كورونا - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

الدوائية السعودية توقع مذكرة مع كيور فاك الألمانية لتوفير لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:29 ص

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيور فاك الألمانية (CureVac) -الرائدة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الأحد، إنه بموجب مذكرة التفاهم، ستتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

وأضافت أن مذكرة التفاهم شملت إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.

وأشارت إلى أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينية الروتينية (2-8) درجة مئوية؛ ما يسهل عملية النقل والتخزين، مضيفة أن شركة كيور فاك الألمانية أجرت دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية خلال الربع الأول من العام المقبل طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك