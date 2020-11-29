مدن هولندية تغلق المتاجر مبكرا يوم الجمعة السوداء بسبب مخاوف من كورونا

قرر عدد من المدن في هولندا إغلاق المتاجر مبكرا خلال حدث التسوق الترويجي السنوي في الجمعة السوداء، التي تعرف بالبيضاء في الوطن العربي، مشيرة إلى مخاوف من تجاهل الحشود للقيود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

وتحرك رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب، اليوم الأحد، لإغلاق جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع البقالة في وسط المدينة وفي مراكز التسوق من الساعة 5 مساءً.

كما قام أبو طالب بوقف عمليات التسوق يوم الجمعة بسبب الازدحام وأغلق المتاجر في وسط المدينة مبكرا.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية "ايه ان بي" بأن مدن أخرى في البلاد حذت حذو روتردام خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن العملاء لا يمكنهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي في شوارع التسوق الضيقة.

ودعت بلدية أمستردام اليوم الأحد السكان إلى تجنب وسط المدينة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يأتي التشديد الجزئي لقواعد فتح متاجر التجزئة بعد أسبوعين من تخفيف الحكومة الهولندية بحذر للقيود المتعلقة بفيروس كورونا. وقد كان الإغلاق الجزئي ساري المفعول منذ منتصف أكتوبر.