 الإمارات تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال - بوابة الشروق
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الإمارات تنشئ محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال

تعبيرية
تعبيرية
د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:24 م
أصدر وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أن القرار تضمن إنشاء بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.

ووفق الوكالة، يأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة في دعم القضاء المتخصص بما ينعكس بالإيجاب على جودة واتساق الأحكام القضائية في هذا المجال، فضلاً عن أن إنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال يعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.

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