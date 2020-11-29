بلغت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج نهاية شهر أكتوبر 2020 حوالي 1.674 تريليون ريال مقارنة مع 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي. (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" الصادرة اليوم الأحد أن الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.077 تريليون ريال نهاية أكتوبر.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.

وكان الدعم الرئيس من بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" الذي ارتفع بنسبة 2.3% في المئة "24.1 مليار ريال"، ليبلغ 10.78 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 054ر1 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 4ر64% من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في نهاية أكتوبر بنسبة 7ر8% بما يعادل 9ر159مليار ريال ، بعد أن كانت 83ر1 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.

وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال مارس وأبريل الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.