وزير كندي: بلدنا ضمن الدول الخمس الأوائل لتلقي لقاحات فيروس كورونا

قال وزير الشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك لوبلان، اليوم الأحد، إن كندا ضمن أول خمس دول في العالم ستحصل على لقاح كورونا المستجد بمجرد إنتاجه.



وقال الوزير الكندي، في تصريحات لشبكة "جلوبال نيوز، "كما قلنا منذ البداية، نحن كحكومة، كحكومة وطنية، تفاوضنا بقوة على العقود مع سبعة من الموردين الرئيسيين للقاحات المحتملة".. مضيفا أن "الثلاثة التي يبدو أنها أول من تمت الموافقة عليها على الأرجح للاستخدام لأنها آمنة وفعالة هي أسترازينيكا وموديرنا وفايزر".



وأوضح لوبلان أن كندا لديها "ملايين الجرعات" بموجب العقد، مضيفا أن أول ستة ملايين جرعة - تكفي لثلاثة ملايين كندي تتطلب جرعتين لكل منهما - ستبدأ في الوصول في أوائل يناير.



قال الوزير إن الحكومة تعمل لضمان وجود "نظام لوجستي فعال للغاية وفعال للغاية لطرح هذه اللقاحات بأمان في المقاطعات والأقاليم حتى نتمكن من البدء في تحصين الكنديين في أول فرصة".