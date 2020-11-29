ترامب: هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لبايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مقابلة له بعد الانتخابات، إن «الولايات المتحدة شهدت أكبر عملية تزوير»، لافتا إلى أن «هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه».

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال ترامب في مقابلة مع «فوكس نيوز» إن «القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، ليقولوا له إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق».

ولفت ترامب إلى أنه «يعرف أشخاصا تلقوا اثنين أو ثلاث أو أربع بطاقات اقتراع عبر البريد»، مضيفًا: «هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا».

وتابع ترامب أنه «حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت»، مجددا تأكيده على أن «هذه الانتخابات مزورة بالكامل».

وأشار ترامب إلى أنه «تم إلقاء بطاقات التصويت، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات»، متابعًا: «لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها».

وقال ترامب إن «ما جرى في جورجيا كارثيًا»، معتبرا أن «حاكم جورجيا كان عارا وأنه أخطأ حين أيده يوما ما»، وفقًا لتعبيره.

واستطرد ترامب: «يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز».

وتساءل ترامب، كيف لجو بايدن أن يتفوق على هيلاري كلينتون ويتخطى أصوات حصل عليها باراك أوباما في الولايات المتأرجحة وحتى بين الأمريكيين السود.

وأردف: «هناك أشخاص من الموتى صوتوا وهذا يعني أن هناك من صوت بدلا منهم، وهناك قصة طويلة وقد حدث تزوير ضد إرادة الشعب الأمريكي»، موضحًا: «لم يأت أحد إلي ويقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ألقى القبض على الأشخاص الذين يقومون بالتزوير بشأن الانتخابات».

وذكر ترامب أنه «رغم أن لدينا أدلة هائلة و أفضل المحامين لكن قضيتي كرئيس للولايات المتحدة من الصعب أن تصل للمحكمة العليا».