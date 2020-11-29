محافظ الإسكندرية: إنشاء تطبيق إلكتروني لإصدار تراخيص البناء

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، ملف الأمطار ومستقبل المحافظة في التعامل مع النوات الشديدة والخطط العاجلة والطويلة المدى، ملقيًا الضوء على الحقائق والعقبات الغائبة التي يتم التعامل معها من قبل الأجهزة التنفيذية.

وقال الشريف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عاشق للإسكندرية ووضع لها خطط ستعيد لها مكانتها الحقيقية في غضون العشر سنوات المقبلة، من تطوير شبكة طرق ومدن جديدة تعمل على خلخلة التمركز السكاني الموجود حالياً، والذي يسبب ضغطاً هائلاً على مرافق المحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الشهري الأول، والذي جاء تحت عنوان "مناقشة واقع ومستقبل شبكات الصرف والأمطار وخطة المحافظة العاجلة والمستقبلية لمواجهة نوات الأمطار الغير عادية"، وذلك بحضور الأستاذ فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي للمحافظة، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وكوكبة من صحفي وإعلامي الإسكندرية.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تعرضت خلال النوات السابقة لكميات أمطار غزيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، موضحًا أن بها حاليًا ٧٣ نقطة ساخنة تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأوضح أن الحل المؤقت الذي نعمل به علي أرض الواقع لتجاوز النوات القادمة هو الدفع بأسطول كامل لرفع تراكمات المياه، والتنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي والأحياء، وكذا خطة الاستعانة بمعدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مع جميع المسئولين، وأكد خلاله على دعم الدولة الكامل للإسكندرية في مواجهة النوات، وتم تخصيص ٣٠٠ مليون جنيه كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه عقب ذلك تم قام بعقد اجتماعًا عاجلًا مع كافة الجهات المعنية لوضع خريطة عمل جديدة بالكامل للتعامل مع بؤر تراكمات مياة الأمطار وإعادة توزيع النقاط الساخنة.

وعلى صعيد آخر، رحب المحافظ بجميع الصحفيين، مشيراً إلى أن هذا يعد أول مؤتمر صحفي يعقد كاستجابة سريعة للصحفيين، خلال اللقاء الذي عقده مع مجلس النقابة، وأنه سيكون نواة لمؤتمر شهري دوري لفتح العديد من الملفات التي تهم محافظة الإسكندرية.

وصرح بأنه عقب حلفه اليمين الدستورية، كان هناك لقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان من أهم الملفات التي تم التوجيه بها ملف الاهتمام بالإعلام والإعلاميين والصحفيين، مؤكدًا دور الإعلام الهادف الذي يعمل في بناء الدولة.

وطالب الصحفيين بضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بصور أماكن الغرق التي يتم تداولها للقضاء على الشائعات، موضحًا أهمية توصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحًا أننا جميعاً نعمل في منظومة متكاملة؛ من أجل خدمة المواطن.

وسلط محافظ الإسكندرية، خلال المؤتمر، الضوء على أهم الملفات التي عملت عليها المحافظة خلال العام، وعلى رأسها إقامة حلقة سمك، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عامين، مؤكدًا أنها ستكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك تم البدء في مشروع الموقف الجديد "ميناء الإسكندرية البري"، ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين.