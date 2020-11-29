متظاهرون إيرانيون يحرقون صور ترامب وبايدن على خلفية اغتيال فخري زاده

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اندلاع مظاهرات أمام مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران؛ احتجاجا على اغتيال العالم محسن فخري زاده.

وأظهرت اللقطات قيام المنظاهرين بإحراق صور الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

يُذكر أن عناصر مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة، سيارة تقل الدكتور محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه تُوفي.

