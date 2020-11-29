 متظاهرون إيرانيون يحرقون صور ترامب وبايدن على خلفية اغتيال فخري زاده - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

متظاهرون إيرانيون يحرقون صور ترامب وبايدن على خلفية اغتيال فخري زاده

نور رشوان
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:42 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اندلاع مظاهرات أمام مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران؛ احتجاجا على اغتيال العالم محسن فخري زاده.
وأظهرت اللقطات قيام المنظاهرين بإحراق صور الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.
يُذكر أن عناصر مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة، سيارة تقل الدكتور محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.
وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه تُوفي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك