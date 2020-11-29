 ولايات ألمانية تدعو لتخفيف العبء الضريبي لبعض الشركات في ظل أزمة كورونا - بوابة الشروق
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ولايات ألمانية تدعو لتخفيف العبء الضريبي لبعض الشركات في ظل أزمة كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:15 ص

دعت ثلاث ولايات ألمانية -بشدة- لتخفيف الأعباء الضريبية بالنسبة لبعض الشركات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وتعتزم ولايات بادن-فورتمبرج وبافاريا وهيسن أن تقترح خلال مؤتمر وزراء الاقتصاد المحليين بألمانيا المنتظر غدا الاثنين، توسيع نطاق ما يسمى بـ"ترحيل الخسارة"، والتي يُقصد بها خفض العبء الضريبي الناتج عن خسائر عام ما عنه طريق معادلتها من خلال دخول إيجابية لعام آخر.

 

وقالت نيكولا هوفمايستر-كراوت وزيرة الاقتصاد المحلية لولاية بادن-فورتمبرج: "دخلت كثير من الشركات بلا ذنب في صعوبات جراء نقص السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي وباء كورونا، الأمر الذي سيكون على حساب استثمارات مستقبلية مهمة بصفة خاصة... يتعين علينا تمكين شركاتنا من تطوير أفق مستقبلية طويلة المدى مجددا وتوفير إمكانية تمويلها في الفترات الاقتصادية العصيبة أيضا".

 

تجدر الإشارة إلى توسيع نطاق إمكانيات تسوية الخسائر المرتبطة بالضرائب من خلال قانون المساعدات الضريبية الثاني لمواجهة وباء كورونا الذي تم إقراره نهاية يونيو الماضي.

 


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